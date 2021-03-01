Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США

Вашингтон, 1 марта. Бывший глава США Дональд Трамп назвал действующего президента Джо Байдена худшим за всю историю страны.

Первый месяц на посту стал катастрофическим для Байдена, по мнению Трампа.

«Он уже показал, что он против рабочих мест, против семьи, против границ, против энергетики, против женщин и науки», — заявил политик во время выступления на консервативной конференции CPAC в Орландо.

Также республиканец опроверг слухи о создании новой политической партии, которые распространились в американских СМИ. С официальным заявлением об этом Трамп выступил на той конференции, сообщает ФАН.