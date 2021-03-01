ПФР стал чаще отказывать россиянам в назначении пенсии

Москва, 1 марта. Пенсионный фонд России (ПФР) стал чаще отказывать в назначении пенсии гражданам, следует из первого сделанного после пенсионной реформы 2018 года годового отчета организации.

«Было вынесено 175,3 тысячи решений об отказе в назначении пенсии (12,3% в общем количестве вынесенных решений)», — приводит выдержку из отчета за 2019 год URA.RU.

В документе за 2018 год говорится, что зафиксировано 170,5 тысячи отказов. Наиболее частой причиной вынесения такого решения в 2019 году оказалось отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии. Отказ по этому поводу был вынесен почти в половине (49,2%) случаев.

Кроме того, снизилось количество выплат по государственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию. В 2018 году их было 2,4 млн, в 2019 году — 1,54 млн.

Согласно положениям пенсионной реформы, в России возраст выхода на пенсию к 2024 году поднимется до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. По расчетам Министерства финансов РФ, к этому времени средняя пенсия в стране должна увеличиться до 20 тысяч рублей.

Ранее в Пенсионном фонде РФ назвали условия выхода на заслуженный отдых в 2021 году, учитывая действие пенсионной реформы. Общее увеличение возраста, дающего право на пенсию по старости, составило уже три года. В 2021 году пенсии назначаются на 1,5 года раньше: в 56,5 года женщинам и в 61,5 года мужчинам. Специальная льгота распространяется на всех, кто должен был стать пенсионером в 2020 году по условиям прежнего законодательства: женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года рождения.