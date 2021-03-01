Минпромторг РФ ответил на сообщения о росте цен на продукты

Москва, 1 марта. Профильные ведомства проводят оперативный мониторинг стоимости продуктов в РФ, что позволяет своевременно отслеживать их колебание. Об этом сообщили в Минпромторге.

Ведомство таким образом прокомментировало аналитический материал агентства Bloomberg, которое причислило Россию к «горячим точкам» в продовольственной сфере. Эксперты агентства полагают, что последствия роста стоимости продуктов питания в России, Турции, Бразилии, Индии и Нигерии окажутся наиболее серьезными, поскольку в этих странах люди тратят на еду большую часть заработка.

Пресс-служба ведомства отмечает, что Росстат и Минэкономразвития вместе с ФНС отслеживают ситуацию на рынке и следят за влиянием роста мировых цен на внутренние. Минэкономразвития отмечает, что правительство в целом сосредоточено на экономических инструментах — они позволяют снизить эффект от роста мировых цен, а также на адресных мерах поддержки региональных производителей.

Накануне глава Центра экономико-аналитических исследований Федерального научного центра пищевых систем Дмитрий Гордеев прокомментировал ситуацию с ценами на продукты в России. Об этом сообщало RT.