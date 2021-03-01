Трамп объявит себя лидером республиканцев в сегодняшней речи

Вашингтон, 1 марта. Бывший президент США Дональд Трамп произнесет первую большую речь после ухода из Белого дома. Он объявит, что является главной фигурой в Республиканской партии.

В своей речи бывший глава государства затронет многие вопросы. В том числе он раскритикует президента США Джо Байдена и его политику. Об этом сообщает издание Reuters.

«Я стою перед вами сегодня, чтобы объявить, что невероятное путешествие, которое мы начали вместе четыре года назад, еще далеко не закончилось. Мы собрались сегодня днем, чтобы поговорить о будущем нашего движения, будущем нашей партии и будущем нашей любимой страны», — сказал Трамп на Конференции консервативных политических действий в Орландо, штат Флорида.

Последние дни президентства Дональда Трампа привели к тому, что 6 января его сторонники начали атаку на Капитолий США в попытке помешать Конгрессу подтвердить победу Байдена на выборах. После этого в Республиканской партии мнения разделились надвое. Одни политики выступали против бывшего главы Соединенных Штатов. Другие его, наоборот, поддерживали, считая, что будущее республиканцев зависит от Трампа.

В своей речи республиканский лидер затронет действующего главу государства.

«Мы все знали, что администрация Байдена будет плохой, но никто из нас не представлял себе, насколько плохой она будет и как далеко она уйдет. У Джо Байдена был самый провальный первый месяц из всех президентов в современной истории», — намерен заявить Трамп.

Федеральное агентство новостей рассказало, что Дональд Трамп намерен развеять слухи о создании новой партии.