Варшава, 1 марта. Польша избавляется от «зависимости» от России, сокращая поставки дешевой российской нефти, но это грозит республике убытками, сообщают польские СМИ.

Еще в 1965 году при участии СССР был построен нефтепровод «Пшиязнь», который стабильно снабжал польские НПЗ дешевым сырьем. До 2006 года российское происхождение имело 95,5% поставляемой в Польшу нефти. Это приносило Варшаве огромную прибыль.

Но в середине 2000-х годов республика сделала кардинальный разворот на Запад, и на первый план вышла политика, а получение финансовой прибыли затмила борьба с мнимой зависимостью от Москвы. Импорт российской нефти снижался год за годом. В 2016 году российское сырье составило 81,4% в общем объеме поставок, в 2019 году доля снизилась до 66,6%, сообщает обозреватель издания Myśl Polska Анджей Щенсняк.

Теперь от дешевой российской нефти полностью отказались на двух крупнейших польских НПЗ Lotus и Orlen. Их «золотой контракт» завершился и Варшава не захотела его продлевать. Вместе с российской нефтью закончились и «зависимость от РФ», и сверхприбыли. Но такое развитие ситуации устраивает далеко не всех, отмечает обозреватель.

«Стратегический прорыв в «диверсификации поставок, то есть отказ Польши от России, где есть сотрудничество, окупается. Что ж, тогда мы будем звонить в колокола по этому поводу. Они не бьют. Так что, черт возьми?» — подчеркнул Щенсняк.

Ранее сообщалось, что Польша объединилась с Украиной, чтобы противостоять строительству российского газопровода «Северный поток — 2». С соответствующей просьбой к президенту США Джо Байдену обратились главы МИД двух стран.