Иран отказался от прямых консультаций с ЕС и США по ядерной сделке

Тегеран, 1 марта. Иран отказался от предложения США и Евросоюза о проведении в ближайшие недели прямых переговоров по ядерной сделке, сообщает со ссылкой на западных дипломатов Wall Street Journal.

Источники издания отмечают, что в Иране хотят получить гарантии о снятии некоторых санкций со стороны США после встречи. Отказ иранского правительства «не убил все надежды» на проведение прямых переговоров в ближайшие месяцы. Действия Тегерана могут оказаться «попыткой получить рычаги воздействия на будущих переговорах».

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов участвовать в переговорах по ядерной сделке с Вашингтоном при условии, что все стороны соглашения начнут исполнять свои обязательства. Зариф отметил, что свою политику США пока фактически не изменили.