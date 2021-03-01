Дорогие автомобили оказались востребованнее дешевых в США

Вашингтон, 1 марта. Исследование, проведенное американскими специалистами портала iSeeCars, показало, что гораздо легче и быстрее продаются дорогие автомобили, чем дешевые.

Согласно данным за январь 2021 года, это утверждение актуально как для авто с пробегом, так и для новых автомобилей. Аналитики составили рейтинг на основе среднего количества дней, которые понадобились для продажи той или иной машины.

Быстрее всех нашла своего владельца Chevrolet Corvette по цене 84 689 долларов — на процесс продажи ушло всего десять дней. Lexus IS 350 за 48 013 долларов реализовали за 10,9 дня, на третьем месте — Genesis GV80 за 64 624 доллара и 14,4 дня.

Недавно ФАН рассказал о реакции экономистов на инициативу расширить перечень облагаемых налогом на роскошь автомобилей. Недавно в список внесли еще 87 авто по решению Министерства промышленности и торговли РФ.