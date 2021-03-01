General Motors запатентовал систему массажа ног сжатым воздухом

Детройт, 1 марта. Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) подготовило заявку на уникальную пневматическую систему массажа ног пассажиров автомобиля.

В заявке описана разработанная инженерами General Motors конструкция с системой воздуховодов в полу транспортного средства и подключенными баллонами со сжатым воздухом, которая массирует ступни пассажиров. Для водителя подобные воздуховоды не предусмотрены.

Предполагается, что для массажа ступней пассажир будет снимать обувь. Будет ли воздух подогреваться, в документе не упоминается.

Ранее сообщалось, что высокие продажи автомобилей в четвертом квартале 2020 года дали американским производителям надежду, что вскоре они смогут выйти на докризисные показатели. Увеличение спроса, несмотря на пандемию коронавируса, зафиксировали дилеры General Motors, Toyota и Volkswagen.