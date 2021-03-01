Минпромторг оценил риск дефицита продовольствия в России

Москва, 28 февраля. Риск дефицита продовольствия в России стремится к нулю, сообщили в Минпромторге РФ.

Россия обладает в данный момент развитой, стабильной и диверсифицированной системой торговли, сообщает ТАСС по данным ведомства.

«Дефицит продуктов на полках российских магазинов полностью исключен», — отметили в сообщении министерства.

Представители Минпромторга добавили, что постоянно сотрудничают с торговыми сетями, Минсельхозом, Минэкономразвития и ФАС. Благодаря этому нет никаких предпосылок для резких ценовых колебаний на российском рынке. В случае, если это случится, правительство страны обладает современными и эффективными инструментами для своевременного реагирования.

Недавно министерство также заявило о намерении российской администрации развивать в регионах малоформатную торговлю. По данным ФАН, такие меры необходимы, чтобы поддержать тысячи российских производителей — от частных фермеров до крупных компаний.

Минпромторг ранее передал информацию об итогах проверки снабжения российских больниц медицинским кислородом, сообщает INFOX.