Сирийские ПВО отразили ракетный удар Израиля в небе над Дамаском

Дамаск, 28 февраля. Средства сирийской системы противовоздушной обороны (ПВО) поразили большинство воздушных целей в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA.

BREAKING: #Syrian air defence missiles defending the sky of #Damascus against #Israeli airstrikes. pic.twitter.com/pSwF1C3PCm