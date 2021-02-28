Сирийские ПВО отразили ракетный удар Израиля в небе над Дамаском

Дамаск, 28 февраля. Средства сирийской системы противовоздушной обороны (ПВО) поразили большинство воздушных целей в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA.

«Сирийские зенитчики отражают ракетную атаку со стороны Израиля в небе Дамаска», — говорится в сообщении.

Агентство уточняет, что атака велась со стороны Голанских высот. Целями удара стали объекты в окрестностях Дамаска.

Израильская армия в конце января нанесла несколько ракетных ударов по объектам в районе города Хама. Атака началась около четырех часов утра 22 января. Сирийские системы ПВО смогли уничтожить несколько ракет, вылетевших со стороны ливанского города Триполи. Некоторые цели на территории провинции были поражены.