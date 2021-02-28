Испанские эксперты рассказали, как на глаз отличить качественные апельсины

Мадрид, 28 февраля. Первый признак свежего и качественного апельсина — сильный цитрусовый аромат и яркий, а также равномерный цвет кожуры.

Если апельсин мягкий наощупь, то на прилавки он попал спустя продолжительное время после сбора, но это еще не признак плохого вкуса, отметили специалисты АВС.

«Свежий апельсин должен быть твердым, гладким и иметь определенный вес», — заявила Марта Мартинес, основательница фермерского хозяйства и интернет-магазина свежих апельсинов La Calera.

Важное отличие свежесобранного апельсина — зеленый чашелистик, звездочка на месте срыва цитруса с ветки. Если он не высох, то еще несколько дней назад апельсин находился на дереве и обладает достаточным качеством. Повреждения кожуры не играют решающей роли, но лучше подбирать фрукты с блестящей кожурой и однородной структурой. Если посчастливилось найти плоды с веточкой, на которой остались зеленые листья, то такие апельсины собраны не дольше двух суток назад.

Но в употреблении цитрусовых нужно проявлять осторожность. Недавно врач-диетолог Елена Соломатина, как сообщил ФАН, рассказала о том, что свежевыжатые соки по утрам могут повредить слизистую желудка и зубную эмаль. Поэтому специалисты рекомендуют пить сок только после завтрака, но не на голодный желудок.