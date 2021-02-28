Подозреваемые в расправе над семьей задержаны во Владимирской области

Нижний Новгород, 28 февраля. Двое подозреваемых расправе над семьей из четырех человек, включая пятилетнего ребенка, в нижегородском селе задержаны сотрудниками ДПС.

Подозреваемых задержали во Владимирской области, сообщает со ссылкой на источник ТАСС.

«В настоящее время во Владимирской области задержаны два человека, они проверяются на причастность к убийству семьи из четырех человек в Нижегородской области», — отметил собеседник агентства.

Источник назвал предварительной причиной расправы бытовой конфликт.

Ранее стало известно, что тела пятилетнего мальчика, его 41-летней матери, 64-летнего деда и 63-летней бабушки обнаружены в одном из домов в поселке Кудьма Кстовского района Нижнего Новгорода. Полиция разыскивала двух человек, возможно причастных к жестокой расправе.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Его расследование находится на контроле у руководителя следственного управления СК России по Нижегородской области.