Аномальные осадки накроют регионы России в марте — Вильфанд

Москва, 28 февраля. Некоторые российские регионы в марте накроют аномальные осадки с высокой неоднородностью. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что больше всего осадков ожидается на северо-западе страны. Достанется Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской и Брянской областям, рассказал синоптик в беседе с ТАСС.

«Кроме того, аномальное количество осадков будет в регионах, расположенных на Нижней и Средней Волге, Урале, в Екатеринбурге, Челябинской, Курганской областях, также в Тюменской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае», — добавил он.

Избыточные осадки ждут жителей Бурятии, Иркутской области и запада Забайкалья. Аномальные снега придут на Чукотку. Только на севере Сибири будет отмечаться дефицит осадков. В других регионах все будет в пределах нормы.

Март, как сообщает ФАН, принесет в центр Европейской России тепло. Однако в конце первой недели ожидается небольшое похолодание.

RT ранее писал о погоде в Москве и области в марте. Температурный фон окажется на 1–2° С выше нормы.