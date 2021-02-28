В Британии зарегистрировали бразильский штамм коронавируса

Лондон, 28 февраля. В Великобритании обнаружили минимум шесть новых случаев заболевания бразильским штаммом COVID-19. По три в Англии и Шотландии.

Издание Reuters сообщает, что риск широкого распространения нового варианта коронавируса считается низким, но в качестве меры предосторожности местные власти увеличили объемы тестирования. Два из трех случаев заболевания в Англии связаны с семьей из Южного Глостершира, которая на днях побывала в Бразилии. Шотландские пациенты никак не связаны с теми, кто заболели в Англии.

«Важно помнить, что COVID-19, независимо от того, какой это штамм, распространяется одинаково. Это означает, что меры по прекращению его распространения не меняются», — заявила директор по стратегическому реагированию PHE Сьюзан Хопкинс.

Она добавила, что передовые возможности секвенирования (исследования) генов в Великобритании дают возможность находить больше мутаций коронавируса, в сравнении с другими странами.

Британский штамм коронавируса был обнаружен в конце 2020 года. Ученые считают, что он возник неподалеку от Лондона. В сравнении с обычным вариантом COVID-19 он является более заразным. В результате он привел к резкому скачку уровня заболеваемости в Британии и других государствах.

Иммунитет к новой коронавирусной инфекции выработался на данный момент лишь у 6% российских граждан, заявил ранее член-корреспондент РАН Александр Горелов.