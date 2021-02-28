Уголовное дело возбудили по факту бойни в Нижегородской области

Нижний Новгород, 28 февраля. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства четырех человек в поселке Кудьма Кстовского района Нижнего Новгорода, сообщили в СУ СК РФ по Нижегородской области.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Тела пятилетнего мальчика, его 41-летней матери, 64-летнего деда и 63-летней бабушки обнаружены в одном из домов в поселке Кудьма днем в воскресенье, 28 февраля.

Следователи СК обнаружили при осмотре погибших признаки насильственной смерти. На месте происшествия работают криминалисты. Специалисты допрашивают свидетелей, изымаются имеющие значение для дела вещественные доказательства, назначаются экспертизы.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления СК России по Нижегородской области, отметили в пресс-службе ведомства.

Сообщение о массовом убийстве в поселке Кудьма поступило в экстренные службы около 17:00 (по московскому времени). Полиция разыскивает двух человек, возможно причастных к жестокой расправе. Мужчины вооружены холодным оружием. Также по постам ДПС распространили ориентировку на автомобиль «Киа».