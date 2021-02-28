Самолет вернулся в аэропорт Хартума в Судане из-за обнаружения кота на борту

Доха, 28 февраля. Вылетевший из Судана в Катар самолет авиакомпании Tarco вернулся из-за появления в кабине пилотов кота, сообщила со ссылкой на источник в экипаже авиалайнера газета «Ас-Судани».

Самолет направлялся из столицы Судана Хартума в Доху. Кот неожиданно появился в кабине пилотов через полчаса после начала полета. Источник газеты утверждает, что животное мешало экипажу управлять самолетом и пыталось накинуться на капитана. В результате было принято решение вернуться в аэропорт вылета в Хартуме.

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