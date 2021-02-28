Сын экс-депутата сбил двух пешеходов в Астрахани и пытался убежать без трусов

Астрахань, 28 февраля. Очевидец раскрыл детали ДТП в Астрахани, где полуголый сын бывшего депутата на машине сбил двух пешеходов.

Сын бывшего политика ехал на Toyota Camry, пишет РЕН ТВ. После аварии виновник попытался сбежать с места преступления. Свидетель рассказал, что на водителе не было никакой одежды, кроме куртки.

«Он начал убегать, и я ломанулся в сторону за ним, и там с сотрудниками ДПС мы его поймали, пришлось его скрутить. Я его скручивал», — рассказал очевидец.

Уточняется, что от нарушителя не пахло алкоголем. Двигаясь по дороге, он наехал на пешеходов, не пытаясь остановить автомобиль. Пострадавшим до прибытия скорой оказывали посильную помощь.

Недавно девушка скончалась в загоревшемся автомобиле в Симферополе. Полиция выясняет все обстоятельства и проводит проверку.

RT ранее писал, что в Дагестане КамАЗ столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате ДТП двое человек скончались, троих госпитализировали.