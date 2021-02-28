Аналитик Foreign Policy заявил, что Германия не откажется от «СП-2»

Вашингтон, 28 февраля. Германия не откажется от «Северного потока — 2», так как реализация проекта поможет немецким политикам избежать кризиса, считает автор Foreign Policy Джереми Стерн.

По его мнению, республиканцы в США уверены, что санкции против Берлина позволят остановить строительство магистрали. Демократы полагают, что можно положить конец проекту, достигнув компромисса с немецкой стороной. Но американцы уверены что США в этом вопросе победят, а ФРГ отступит.

«Кажется, мало кто в Вашингтоне задумывался над тем, что правительство Германии считает «Северный поток — 2» способом выживания и собирается завершить его во что бы то ни стало», — отмечает автор статьи.

Стерн считает, что подорвать доходность и кредитоспособность промышленности Германии канцлера Ангелу Меркель не убедят никакие обязательства НАТО, а также льготные тарифы и санкции от США. Он подчеркнул, что ее отказ от проекта позволил бы усомниться в суверенитете экономики ФРГ и отпугнул бы избирателей от партии Меркель.

Автор статьи указывает, что Берлин мог бы поменять решение о поставках российского газа, если бы снизил спрос на энергию в промышленности, повысив цены на нее, или отказался от запрета ядерного топлива. Но Стерн уверен, что в стране, которая должна провести в этом году целый ряд голосований, любой из этих шагов окажется «политическим суицидом». Реализация проекта позволит политикам в Германии не принимать непопулярных решений и «остаться на плаву», заключил Стерн.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью изданию Spiegel заявил, что Еврокомиссия не может запретить частным компаниям инвестировать в «Северный поток — 2». По словам Борреля, газопровод имеет политическую составляющую и никак не влияет на энергетическую безопасность стран Европы.