Четыре человека найдены убитыми в Нижегородской области

Нижний Новгород, 28 февраля. Тела четырех человек, включая ребенка, нашли в поселке Кудьма. Предполагаемых убийц объявили в розыск, сообщает источник ФАН в СК по Нижегородской области.

Сообщение о массовом убийстве поступило в экстренные службы около 17:00 (по московскому времени). Прибывшие на место преступления правоохранители обнаружили бездыханные тела бабушки и дедушки, их невестки и ее маленького сына. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что убийство имеет криминальный характер.

Полиция разыскивает двух человек, возможно причастных к жестокой расправе. Мужчины вооружены холодным оружием. Также по постам ДПС распространили ориентировку на автомобиль «Киа».

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в Вольске дети утонули, гуляя с компанией друзей вдоль реки. Лед не выдержал мальчика, и он провалился. Старший брат бросился спасать утопающего, однако тоже оказался в воде. Оставшиеся приятели позвали на помощь взрослых, но было уже поздно, школьники утонули.