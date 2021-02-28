Эксперт Роспотребнадзора назвал число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Москва, 28 февраля. Иммунитет к новой коронавирусной инфекции выработался на данный момент лишь у 6% российских граждан, заявил член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«В нашей стране заболевших с начала эпидемии около 4,2 млн человек, добавим условно процентов 20-30 тех, кто перенес (COVID-19. — Прим. ФАН) бессимптомно, к врачам не обращался и не тестировался. И еще около 4 млн привитых. То есть иммунная защита есть сейчас у 8-9 млн человек. От 146 млн — лишь 5,7-6%», — сообщил в интервью «Российской газете» замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

По словам Горелова, для замедления темпов распространения инфекции необходимо, чтобы иммунитет к вирусу сформировался у 60-70% населения.

Врач-иммунолог из Узбекистана Адолат Исмаилова заявила, что пандемия коронавируса привела к скачку в развитии медицинской науки. Специалист отметила, что до появления COVID-19 понятия «иммунитет» и «антитела» оставались известны в основном специалистам, а сейчас эти слова известны практически каждому на планете.

Кроме того, иммунолог прокомментировала самое распространенное заблуждение на тему коронавируса. Люди часто считают, что у них падает иммунитет, и жалуются на это врачам. По словам Исмаиловой, если бы так происходило, то пациент к ней даже не смог прийти.