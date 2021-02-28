Невеста Роналду засветилась на обложке спортивного журнала в черном бикини

Мадрид, 28 февраля. Возлюбленная португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес оказалась на обложке спортивного журнала Sportsweek.

Испанская модель опубликовала снимок у себя в Instagram. Девушка на фотографии позирует в черном бикини. Пост набрал уже более 1,8 миллиона лайков. Невеста звездного форварда в интервью изданию рассказала, как игрок реагирует на неудачные матчи. Роналду, по ее словам, совершенно не похож на «лучик солнца», если матч не задался.

«Однако он знает, каков футбол. Иногда ты побеждаешь, а иногда проигрываешь. Ты должен принять это и всегда стараться стать лучше. Криштиану меня полностью удивил и покорил. Он самокритичен, ответственен и любит то, что делает. Это идеальное сочетание», — рассказала Джорджина.

Фанаты Родригес в комментариях в посту оставили уже несколько тысяч восторженных комментариев. Поклонники, по большей части мужчины, одаривали ее комплиментами.

«Ты просто королева! Ты такая великолепная! Я люблю тебя», «Влюблен в эту обложку! Отличная работа, Джио», – восхищаются подписчики.

Недавно Родригес участвовала в другой фотосессии. Она снялась обнаженной, прикрываясь лишь маленькой сумочкой. Модель подписала снимок крылатым выражением «capre diem» или «лови момент».

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