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Экономисты предрекли Байдену трудный путь восстановления экономики

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Экономисты предрекли Байдену трудный путь восстановления экономики

Вашингтон, 28 февраля. Экономисты предсказали президенту США Джозефу Байдену длительную борьбу с безработицей.

Экономисты, опрошенные изданием Bloomberg, уверены, что восстановление рынка труда неизбежно столкнется с препятствиями. Предполагается, что помощь, которую оказало правительство и ФРС, а также планируемые вливания в размере 1,9 трлн долларов, должна привести экономику в предкризисный уровень.

Аналитики считают, что по итогам 2021 года ВВП вырастет на 7,4%, побив рекорд 1983 года. Однако даже такие показатели не помогут полностью восстановить рынок труда.

Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео ранее обвинил администрацию Байдена в ослаблении американской экономики. Помпео жестко раскритиковал решение администрации главы Белого дома прекратить строительство нефтепровода Keystone XL из Канады в США, назвав этот шаг «уничтожением 10 тысяч рабочих мест».

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