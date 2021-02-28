Валиева стала победительницей финала Кубка России по фигурному катанию

Москва, 28 февраля. Камила Валиева победила в финале Кубка России по фигурному катанию, набрав по сумме двух программ 238.00 балла.

Второе место осталось за Майей Хромых. Фигуристка показала результат в 235,96 балла. Третьей стала Дарья Усачева с 229,71 балла. Все три фигуристки тренируются под руководством Этери Тутберидзе.

Соревнования проходили 27 и 28 февраля в Москве. Победу у одиночников одержал Евгений Семененко. Александр Галлямов и Анастасия Мишина победили в соревнованиях спортивных пар. Произвольную программу в танцах на льду фигуристы представят в 20:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что именитые фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова не выступят в финале Кубка России. Бронзовый призер ЧЕ-2020 пропустит соревнование из-за травмы, полученной после чемпионата страны, сообщил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Он отметил, что Трусова будет готовиться к ЧМ в Стокгольме.