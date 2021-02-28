Десять человек погибли в результате атак боевиков на востоке ДРК

Киншаса, 28 февраля. Десять человек погибли в результате ночных атак бандитов на востоке Демократической Республики Конго.

Боевики напали на деревню Бойо в северо-восточной части провинции Итури. Они обезглавили восемь местных жителей.

Во время атаки на поселение Кайнаме в провинции Северное Киву бандиты застрелили двух человек.

Ответственность за нападения лежит на группировке «Союзные демократические силы» (ADF). Представитель армии республики лейтенант Жюль Нгонго сообщил, что военнослужащие преследовали боевиков. Местные власти подтвердили информацию об атаках. Они добавили, что бандиты сожгли несколько домов.

Группировка «Союзных демократических сил» состоит из угандийских радикальных исламистов. Они вторглись в ДРК в середине 1990-х. Формирование действует в основном в провинции Северное Киву, которая граничит с Угандой.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что боевики ADF напали на деревню Кисима и город Ойча. Жертвами бандитов стали 13 человек.