Южнокорейские медики используют один флакон вакцины Pfizer на нескольких больных

Сеул, 28 февраля. Южнокорейские медики смогли несколько раз привить пациентов от COVID-19, использовав всего один флакон Pfizer, заявили в Национальном медицинском центре страны.

Исследование врачей показало, что при использовании специальных шприцов медики могут извлекать из одного флакона шесть доз вакцины, а в отдельных случаях и семь. Об этом рассказал глава центра Чон Ги Хен.

Несмотря на уникальный опыт, южнокорейские врачи считают, что вакцинация семи граждан лекарством из одного флакона не будет систематической процедурой. Сейчас местных врачей обучают пользоваться вакциной так, чтобы они могли использовать препарат максимально полно.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ранее сообщил о подаче заявки на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом рассказали в Twitter-аккаунте организации.