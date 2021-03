Поход за трофеями: почему джихадисты в Мали сменили тактику

Группировка «Джамаат Нусра аль-Ислам валь Муслимин» (JNIM), известная также как «Нусрат аль-Ислам», организовала нападение на Вооруженные силы Мали в районе города Бандиагара в центральной части страны. Боевики убили и ранили 18 человек, захватили значительное количество оружия и боеприпасов.

Эта атака стала девятой в ряду аналогичных происшествий с начала 2021 года и четвертым крупным столкновением малийской армии с джихадистами.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, как и почему изменилась тактика нападений боевиков.

Боевики местного разлива

История группировки «Джамаат Нусра аль-Ислам валь Муслимин» начинается с восстания Национального движения освобождения Азавада (НДОА), захватившего в 2012 году северную часть Мали и провозгласившего создание государства Азавад.

Правительство уже на следующий год восстановило контроль над утраченными территориями, однако успех НДОА показал джихадистам, что они в состоянии противостоять официальным властям.

К 2017 году малийские группировки установили тесную связь с запрещенной в РФ террористической организацией «Аль-Каида»1, но позиционировали себя как внутренние движения. Крупнейшие из них — «Ансар ад-Дин», «Аль-Мурабитун» и «Джебхат Тахрир аль-Масина» — объявили о слиянии, образовав «Нусрат аль-Ислам», и сразу же присягнули на верность «Аль-Каиде».

Объединение привело к росту боевых возможностей. С этого момента увеличилось количество нападений JNIM на мирных жителей, правительственные войска, французские силы в Мали и миротворцев ООН. Также группировка совершала атаки в соседних Буркина-Фасо и Нигере.

В ноябре прошлого года французские военные, находящиеся в Мали в рамках операции «Бархан», нанесли серьезный удар по JNIM. Им удалось устранить лидера боевиков, известного как Ба Аг Мусса. Однако, как показали первые месяцы 2021 года, активность группировки от этого не уменьшилась.

Нападение за нападением

Первый инцидент произошел уже 2 января. Во время разведмиссии в районе Менаке, на востоке Мали, подорвался на самодельном взрывном устройстве автомобиль Вооруженных сил Франции. Двое военнослужащих погибли, один отделался ранением.

Еще раз французы попали под удар 8 января неподалеку от города Гурма. Автомобиль, управляемый террористом-смертником, пристроился в хвост к колонне ВС Франции. Военные открыли огонь по опасной машине, после чего террорист привел в действие взрывное устройство. К счастью, обошлось без жертв, хотя шестерым бойцам понадобилась медицинская помощь.

От действия JNIM пострадали и «голубые каски». 13 января боевики обстреляли роту МИНУСМА, занимавшуюся обезвреживанием взрывных устройств в районе населенного пункта Бамбара-Маунде. Три миротворца ООН погибли на месте, еще один скончался в госпитале. Пятеро получили ранения. А уже через день конвой миссии ООН подорвался на самодельной мине в окрестностях Тессалита. Из двух раненых выжить удалось только одному.

Еще один раз миротворцы столкнулись с JNIM 10 февраля, когда неизвестные бандиты атаковали временную базу «голубых касок» в районе Дуэнцы. Официальный представитель миссии Оливье Сальгадо отметил, что нападение произошло около 7 утра по местному времени. Бойцы МИНУСМА сумели отразить нападение, но миротворцы были ранены, и один впоследствии скончался.

En ce moment le Chef de la @UN_MINUSMA ANNADIF et le Commandant de la Force @Gyllensporre rendent un ultime hommage au Casque bleu togolais décédé suite à l’attaque de Kerena. #Mali #Togo #ServingForPeace @UNPeacekeeping pic.twitter.com/C6Mta7fXS7 — Olivier Salgado (@olivier_salgado) February 23, 2021

Как и в прошлые два раза, джихадисты не стали заявлять о причастности к атаке, однако характер действий нападавших и район происшествия указывают на ответственность JNIM.

Вооруженные силы Мали под ударом

Больше всего пострадала от действий «Нусрат аль-Ислам» армия Мали. 21 января автомобиль малийских вооруженных сил подорвался на самодельном взрывном устройстве на трассе Коро — Мондоро близ границы с Буркина-Фасо. Трое военнослужащих погибли, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести.

24 января одновременному нападению подверглись посты безопасности ВС Мали в городе Мондоро и расположенном в сотне километров от него населенном пункте Булкесси.

Благодаря своевременной помощи французских вооруженных сил малийским военным удалось отбить атаки и нанести существенный урон противнику. Джихадисты потеряли около 30 человек, а также 40 мотоциклов. При этом они угнали автомобиль с установленным на нем пулеметом. Шестеро бойцов Вооруженных сил Мали погибли, еще 18 получили ранения.

Неудачное нападение, сорванное благодаря вмешательству французов, не остановило JNIM. До конца февраля боевики еще дважды атаковали расположение малийских войск — в Бони и в Бандиагаре. Причем оба раза целью террористов становились военные трофеи, которыми они не замедлили похвастаться в социальных сетях.

В ходе нападения на блокпост ВС страны в Бони радикальные исламисты использовали бронетехнику, что является достаточно редким случаем и говорит о значимости атаки для группировки. Армия Мали потеряла 10 человек убитыми и не менее 8 ранеными, после чего отступила в ожидании подкрепления.

Пресс-секретарь французской армии полковник Фредерик Барбри сообщил, что малийцы получили поддержку с воздуха. Прибывшая на место авиация нанесла несколько ударов по джихадистам, которые вынуждены были отступить.

Нападавшие потеряли около 20 человек, 16 мотоциклов и бронетранспортер. Однако им удалось захватить богатые трофеи: автоматы, пулеметы, миномет, гранатомет, множество боеприпасов и прочее военное снаряжение.

#JNIM has claimed responsibility for the attack on the #Mali military base in the Boni / Mopti area. They have published war trophies seized during the attack on the Malian military barracks pic.twitter.com/AhJB5Qp6Qs — ASISC (@ASISC_) February 13, 2021

Схожим образом развивались события в ночь с 25 на 26 февраля, когда боевики JNIM атаковали два блокпоста, расположенные в километре друг от друга в районе населенного пункта Бандиагара. По официальным данным, джихадисты убили девять бойцов ВС Мали и еще девять ранили, причем пятерых — тяжело.

Как и в Бони, целью нападавших стал захват трофейного оружия. Им достались три пикапа, из которых два оснащены крупнокалиберными пулеметами ДШК, два ручных пулемета, семь автоматов, а также патроны и различное снаряжение.

#Mali: #JNIM claims by video last night's doubleattack on positions of Dialloubé detachment & gendarmerie, both in Bandiagara, #Mopti, showcases spoils, 3 pickups (all gendarmerie, two are plated & DShK-mounted), 2 PK MGs, 6 AK-103 + 1 Type 56, one fighter wears a #FAMa red beret pic.twitter.com/cxUgXTeVkv — MENASTREAM (@MENASTREAM) February 26, 2021

Первым делом — пулеметы

Примечательно, что в январе боевики JNIM устраивали атаки на миротворцев и французских военных, тогда как в феврале переключились на малийские вооруженные силы. При этом если иностранцы чаще всего были жертвами засад и ловушек, то местная армия республики страдает от более массовых нападений на блокпосты и лагеря.

Целью последних атак JNIM становился захват трофеев. А их демонстрация в соцсетях говорит о возможной нехватке снаряжения в рядах «Нусрат аль-Ислам».

Неизвестно, для каких целей боевикам недостает оружия. Одно дело, если оно необходимо, чтобы поддерживать хоть какую-то активность. Такой вариант означал бы, что французская операция «Бархан» и планомерная работа Вооруженных сил Мали постепенно подтачивают силы JNIM.

Но возможно, что группировка ставит целью накопить ресурсы для более масштабных операций. Это было бы крайне неприятно как для правительства Мали, которое едва сформировалось после августовского переворота, так и для руководства Франции, несущего репутационный урон в связи с непрекращающимися потерями армии в Сахеле и отсутствием видимых результатов операции «Бархан».

#Factoftheday 22.02.21



Gathered with the G5 Sahel on February 16, Emmanuel Macron stated that there will be no immediate reduction of French forces in the Sahel. France has been fighting jihadism in the area since 2013 and has deployed 5 100 soldiers in the Operation Barkhane. pic.twitter.com/y8i4Ng6mqF — EU-Logos Athena (@EU_Logos) February 22, 2021

Париж не собирается отзывать войска и терять контроль над богатой природными ресурсами территорией. Новые власти Мали, пришедшие на фоне антифранцузских протестов, также сохранили курс на плотное взаимодействие с Пятой республикой. В связи с этим ожидать каких-либо масштабных политических изменений в стране не приходится.

Однако захваченное в Бони и Бандиагаре оружие где-нибудь обязательно всплывет. И наиболее вероятный вариант — продолжение борьбы с «французской интервенцией», что не только отвечает джихадистским идеям «Аль-Каиды», но и обеспечивает некоторую поддержку JNIM со стороны местных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.