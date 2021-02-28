Поклонники не узнали Марию Порошину без макияжа на новом фото с детьми

Москва, 28 февраля. Российская актриса театра и кино Мария Порошина поделилась совместным снимком со старшими дочерьми. Поклонники не узнали артистку без привычного мейкапа.

Звезда отечественных многосерийных фильмов Мария Порошина — мать пятерых детей. Старшая дочь Полина родилась в 1996 году от коллеги актрисы Гоши Куценко, с которым она жила в незарегистрированном браке. Еще трех дочерей — Серафиму, Аграфену и Графиру — знаменитость родила от актера Ильи Древнова. Порошина развелась с ним в 2018 году, а уже годом позже шокировала публику известием о рождении пятого ребенка, сына Андрея, личность отца которого актриса предпочитает скрывать.

Порошина редко балует подписчиков совместными фотографиями со старшими детьми. Однако по случаю недавнего дня рождения Полины она опубликовала на своей странице снимок, на котором сфотографирована с Полиной и Серафимой.

Очевидно, что селфи было сделано в домашней обстановке, поэтому на актрисе не было макияжа, а волосы были собраны на затылке. Подписчики признались, что не узнали свою любимицу в таком образе.

«Мария, я так сразу и не узнала [вас] без макияжа», — удивилась подписчица.

Конечно, чаще всего Порошина демонстрирует себя при «полном параде». Недавно, например, актриса опубликовала фотографию, на которой интересующиеся модой пользователи сразу заметят тренды этого сезона: косынку и бежевый тренч.