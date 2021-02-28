Украинские националисты требуют запретить деятельность «московской» УПЦ

Активисты ряда крайне правых националистических организаций Украины обратились к официальному Киеву с требованием ввести новые ограничения в отношении канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и впоследствии лишить эту структуру собственности на всей территории от Ужгорода до Славянска. Авторы идеи призывают не только объявить вне закона священнослужителей указанной конфессии, но признать большинство прихожан УПЦ «агентами Кремля». По некоторым данным, нынешние украинские власти готовы пойти на поводу у радикалов. В ситуации разбирался корреспондент ФАН.

Отчет, составленный патрульным полицейским инспектором из Черниговской области, поражает парадоксальностью фактов даже видавших виды экспертов. Несколько дней назад радикально настроенные молодые люди ворвалась на территорию местного храма Украинской православной церкви и с криками: «Слава нации!» принялись срывать иконы и жечь кресты на подворье культового комплекса. Призывавший прекратить эту вакханалию священник УПЦ под угрозой насилия был заперт в подсобном помещении. Осквернив здание надписями в стиле «Чемодан — вокзал — Россия!», молодчики ретировались. В упомянутом отчете полицейский отметил буквально следующее: «В одиночку я не мог противостоять патриотически настроенной толпе, потому лишь пытался не допустить кровопролития».

Подобные отчеты сегодня составляются практически по всей Украине. Сообщения о запугивании и избиении священников Украинской православной церкви (ранее само название структуры звучало как УПЦ Московского патриархата) приходят из Волыни и Прикарпатья, Винницкой и Хмельницкой областей, и даже районов Житомира, Харькова и Сум.

«Мы не можем приставить вооруженную охрану к каждой «московской церкви», пусть попы делают собственные выводы», — многозначительно заявил в беседе с корреспондентом ФАН чиновник МВД Украины.

Что подразумевается под фразой «собственные выводы», чиновник не уточнил. За него это сделали указанные представители «патриотически настроенной толпы».

«Пусть [священники УПЦ] (было употреблено нецензурное слово. — Прим. ФАН) переходят на сторону украинской нации и служат Православной церкви Украины (ПЦУ), — заявил в одном из своих выступлений представитель организации «Национальные дружины» Тарас Шавяк (имя изменено. — Прим. ФАН). — Если Московский патриархат прекратит свое существование, в защите его церквей отпадет необходимость».

При этом тот же Шавяк выразил сомнение в том, что в обозримом будущем националисты будут сотрудничать с лоббируемой экс-президентом Украины Петром Порошенко ПЦУ.

«Изгоним с Украины агентов Кремля, а потом займемся своими церковными вопросами», — пообещал активист.

В письме на имя действующего главы украинского государства Владимира Зеленского группировки «Тризуб Степана Бандеры», «С14» и «ОУН»1, а также общества «Свобода» и «Просвита» (все перечисленные запрещены на территории России) потребовали признать каноническую Украинскую православную церковь «вражеской структурой».

«Необходимо закрыть для «кремлевских агентов» доступ к умам украинских верующих, а заодно и перекрыть пути финансирования священников, молящихся на Москву», — патетически заметили адресанты.

Ответа на это послание Владимир Александрович пока не дал. В то же время на рассмотрение Верховной рады поступил законопроект «О борьбе с российской пропагандой». Создатели документа — депутаты от партии Порошенко «Европейская солидарность» — намерены ввести практику окончательного запрета политических и церковных организаций, «подрывающих устои украинского общества». УПЦ, которую сторонники бывшего главы украинского государства называют «московской», в этом списке занимает первую позицию.

Между тем, в украинском сегменте Интернета все чаще звучат призывы защитить священников и прихожан УПЦ от выходок местных националистов. В том, что власти не станут идти на конфронтацию с радикалами, сомнений нет практически ни у кого.

1 Организация запрещена на территории РФ.