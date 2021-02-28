Девушка скончалась в загоревшемся автомобиле в Симферополе

Симферополь, 28 февраля. Полиция выясняет все обстоятельства и проводит проверку по факту ночного ДТП в Симферополе. Там погибла молодая девушка в загоревшейся от удара машине.

Автомобиль загорелся от сильного столкновения с деревом. По предварительной информации, после полуночи 21-летний водитель иномарки ехал с двумя пассажирами по улице Киевская. Автомобилист не рассчитал безопасную зону вождения и не справился с управлением.

Машину занесло вправо. В результате удара с деревом авто загорелось, а 20-летнюю пассажирку смертельно ранило. Она скончалась на месте до приезда кареты скорой помощи. Сам водитель и еще один пассажир не пострадали.

Ранее ФАН сообщал о ДТП, в котором сотрудник правоохранительных органов въехал в иномарку в Челябинске. В результате столкновения погиб человек.