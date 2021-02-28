Аналитики из США рассказали, как Су-57 улучшит боевые возможности ВКС РФ

Вашингтон, 28 февраля. Появление у России нового многоцелевого истребителя Су-57 значительно увеличит ее боевую мощь, уверены американские эксперты.

Авиаэксперты разных стран уже перестали сомневаться в возможностях новейшего российского многоцелевого истребителя Су-57 и стали отмечать ключевые особенности машины и его преимущества. Аналитики издания Airforce Technology считают, что Су-57 — это не просто обычное обновление парка боевых самолетов, а серьезный шаг вперед, значительно повышающий боевые возможности ВКС РФ. Статьи из этого издания о Су-57 для русскоязычной аудитории перевел «ПолитЭксперт».

Американцы отметили, что российская новинка является передовой во всех свои компонентах. Единственным «слабым» звеном остается двигатель, но и эту проблему производители скоро решат, благодаря чему Су-57 сможет летать со скоростью вдвое превышающей скорость звука без форсажа. Истребитель способен работать в группе истребителей и беспилотников С-70 «Охотник».

О последней особенности недавно подробно рассказало Федеральное агентство новостей. Работа Су-57 в тандеме С-70 «Охотник» значительно увеличит боевые возможности и самолета, и беспилотника.