Губернатор Нью-Йорка потребовал независимого эксперта из-за обвинений в свой адрес

Нью-Йорк, 28 февраля. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо настаивает на участии юриста в проверке обвинений в его адрес. Администрация чиновника распространила соответствующее заявление.

Куомо потребовал вовлечь в расследование независимого эксперта. Речь идет об обвинениях в сексуальных домогательствах. Помощники губернатора обратились к генпрокурору за помощью в выборе квалифицированного юриста, который не имеет политической принадлежности и ведет частную практику. Подчиненные Куомо в заявлении выразили готовность оказать содействие «в полной мере».

Экс-сотрудницы губернатора Шарлотта Беннет и Линдси Бойлан ранее пожаловались на сексуальные домогательства со стороны руководителя. Куомо отрицает оба инцидента.

Вашингтон настоял на проверке обвинений в адрес губернатора Нью-Йорка. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что полиция должна начать расследование.