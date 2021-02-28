Мураховский раскритиковал заявления о «неуязвимости» турецких БПЛА для российских РЭБ

Москва, 28 февраля. Военный аналитик Виктор Мураховский раскритиковал заявления главы компании-производителя турецких БПЛА Bayraktar TB2 о «неуязвимости» дронов для российских РЭБ.

По мнению эксперта, турецкий коммерсант не знаком с российскими системами радиоэлектронной борьбы. Мураховский обратил внимание, что Россия обладает комплексами, способными подавлять спутниковые и навигационные системы, которыми пользуются беспилотники, в том числе и Bayraktar.

«Так что его заявление — не более чем необоснованная реакция на падение «Байрактаров» в некоторых регионах, где они применялись», — отметил аналитик.

Специалисты не раз отмечали, что российские разработчики создали эффективные системы борьбы с БПЛА. Одно из таких средств — зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2КМ», который может обнаружить одновременно 48 целей. По словам экспертов, у турецких дронов нет шансов уцелеть при попадании в зону действия такой техники.

Ранее капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, как создатели российских вертолетоносцев смогут удивить мировое сообщество. Подобные корабли станут носителями ударных беспилотников, которые будут превосходить по мощи турецкие Bayraktar.