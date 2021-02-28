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Африка

Армия Чада атакует дом главного соперника Идриса Деби

Армия Чада атакует дом главного соперника Идриса Деби

Нджамена, 28 февраля. Минимум два человека погибли во время нападения на дом кандидата в президенты Чада Яя Дилло Джеру. Об этом он сообщил прессе в воскресенье, находясь в осаде в собственном жилище, окруженном войсками.

Силы безопасности республики около 5 часов утра прибыли к дому оппозиционера , чтобы его арестовать. Завязалась перестрелка, жертвами которой стали мать и, по данным местных источников, сын политика. Затем войска окружили дом Джеру.

Правительство отреагировало на заявление кандидата в президенты, обвинив его в вооруженном сопротивлении. Министр связи Чада Махамат Зене Шериф утверждает, что правоохранители пришли арестовать Джеру за отказ подчиняться решению суда, но не уточнил, о каком именно решении идет речь. По его словам, у силовиков «не было другого выбора, кроме как открыть огонь».

В столице Чада Нджамене с самого утра отключен интернет «по соображениям государственной безопасности», поэтому другие подробности происшествия и судьба Джеру пока неизвестны.

Президент республики Идрис Деби занимает свой пост уже 30 лет. Он надеется одержать победу на выборах главы государства в апреле текущего года и остаться на шестой срок. Оппозиция и население Чада выступают против переизбрания Деби.

Кандидатуру Яя Дилло Джеру выдвинула «Социалистическая партия без границ» (PSF). Его поддержало объединение партий демократической оппозиции. До того как выступить против Деби, Джеру входил в состав правительства и представлял республику в Экономическом и валютном сообществе стран Центральной Африки (CEMAC). Он лишился поста после критики властей за коррупцию и хищение государственных средств.

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