Армия Чада атакует дом главного соперника Идриса Деби

Нджамена, 28 февраля. Минимум два человека погибли во время нападения на дом кандидата в президенты Чада Яя Дилло Джеру. Об этом он сообщил прессе в воскресенье, находясь в осаде в собственном жилище, окруженном войсками.

Силы безопасности республики около 5 часов утра прибыли к дому оппозиционера , чтобы его арестовать. Завязалась перестрелка, жертвами которой стали мать и, по данным местных источников, сын политика. Затем войска окружили дом Джеру.

Правительство отреагировало на заявление кандидата в президенты, обвинив его в вооруженном сопротивлении. Министр связи Чада Махамат Зене Шериф утверждает, что правоохранители пришли арестовать Джеру за отказ подчиняться решению суда, но не уточнил, о каком именно решении идет речь. По его словам, у силовиков «не было другого выбора, кроме как открыть огонь».

В столице Чада Нджамене с самого утра отключен интернет «по соображениям государственной безопасности», поэтому другие подробности происшествия и судьба Джеру пока неизвестны.

