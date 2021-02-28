Омский рецидивист за одну ночь обокрал три магазина

Омск, 28 февраля. Вор-рецидивист обокрал три магазина в Омске. Преступник отжимал входные двери и проникал внутрь торговых помещений.

Владельцы сразу трех магазинов на улицах Лаптева, Бархатовой и Завертяева обратились в правоохранительные органы. Преступления произошли за одну ночь. Во всех случаях были похищены деньги из касс. Магазины лишились от 1,5 до 50 тыс. рублей, передает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Правоохранители просмотрели кадры с камер видеонаблюдения и сделали вывод, что кражи совершил один и тот же злоумышленник. Воришкой оказался 28-летний житель, его неоднократно судили за грабежи и кражи.

Недавно вор-домушник вынес из квартиры петербуржца деньги и ювелирные украшения на 257 тыс. рублей. Полицейские возбудили дело за кражу, сообщал ФАН.