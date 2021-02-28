Американские ученые определили влияние онлайн-переговоров на состояние человека

Пало-Альто, 28 февраля. Ученые американского Стэнфордского университета выяснили, как удаленный режим работы влияет на здоровье человека. Они ввели новый термин — «zoom-усталость».

Исследователи доказали наличие у людей, которые работают удаленно, так называемой «zoom-усталости». Это расстройство появляется в результате частых и длительных переговоров в приложениях для онлайн-коммуникации. Название расстройство получило в честь одного из таких приложений — Zoom.

Расстройство проявляется в виде слабости из-за перенапряжения и долгого нахождения в одном положении. Кроме того, в ходе переговоров участники часто близко расположены к камере, что создает у человека ощущение напряжения от близости собеседника.

«В основе расстройства чрезмерный и интенсивный зрительный контакт, постоянный просмотр видео с самим собой, ограниченная подвижность и расходование больше количества энергии для интуитивного определения социальных сигналов», — объясняют ученые.

Напряжение возникает вследствие естественной реакции организма. При таком расположении другого человека мозг готовится либо к нападению, либо к сближению. Исследователи рекомендуют не проводить много времени за онлайн-переговорами. Также следует отказаться от использования полноэкранного режима при работе с приложениями.

Ранее сообщалось, что треть россиян хотели бы работать дистанционно. Одним из наиболее востребованных форматов работы также стал комбинированный формат, когда работники проводят время в офисе лишь часть рабочих дней, а остальное время работают на дому.