Молодая женщина погибла в ДТП с «газелью» в Марий Эл

Йошкар-Ола, 28 февраля. Женщина за рулем KIA столкнулась с «газелью» на объездной трассе по направлению в Зеленодольск, передают местные СМИ.

От полученных травм она скончалась на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Водителю грузовика оказывают медицинскую помощь. Все обстоятельства и причины смертельного ДТП в настоящий момент устанавливаются.

Молодой мужчина за рулем Toyota Camry сбил супружескую пару на пешеходном переходе в Астрахани и протаранил другую иномарку, сообщал телеканал «360». Женщина получила тяжелые травмы, состояние ее мужа оценивают как средней степени тяжести.