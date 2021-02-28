Размещение облигаций принесло странам ОЭСР рекордные 18 трлн долларов

Париж, 28 февраля. Страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) привлекли в минувшем году рекордные 18 трлн долларов за счет размещения облигаций.

Согласно отчету организации, заимствования выросли на 6,8 трлн долларов с 2019 года, что считается самым значительным скачком с момента отслеживания этих данных. Они позволили странам ОЭСР покрыть расходы на поддержку домохозяйств и предприятий во время пандемии коронавируса.

Стоимость заимствования, в свою очередь, достигла рекордно низкого уровня благодаря большим объемам выкупа облигаций банками. Почти 80% государственных бумаг в 2020 году было размещено под менее 1% годовых. В то же время, по данным ОЭСР, в случае 20% проданных в прошлом году бондов доходность была ниже нуля.

Темпы роста объема вложений в облигации за последний год были вдвое выше, чем во время мирового финансового кризиса. Крупные заимствования связаны с уникальными условиями, в которых оказался мир на фоне пандемии, когда потребовались беспрецедентные меры для поддержки населения и бизнеса.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что при инвестировании в облигации федерального займа для населения, инвестору гарантированы сохранность средств и доход. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.