Симферополь, 28 февраля. Экс-президент Украины Петр Порошенко не заплатил крымскому таксисту после бегства из местного парламента.

Политик прибыл в Симферополь 27 февраля 2014 года. Он рассчитывал провести переговоры с крымскими властями. Однако жители полуострова не пустили Порошенко в парламент, он был вынужден покинуть центр города в окружении охраны. Экс-президента спас местный таксист, сообщил сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.

«Порошенко тогда так и не заплатил, хотя обещал, местному таксисту за восстановление поврежденной машины. Поэтому не стоит обращать внимание на слова подобного политического проходимца», — добавил он в комментарии РИА Новости.

Ранее украинский политик пожалел якобы обманутых крымчан. Он начал распространять фейки об уровне жизни на полуострове, который будто бы не смогли поднять российские власти.