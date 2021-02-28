Леонков: американская программа «Золотая орда» отстает от российских систем

Москва, 28 февраля. Новая американская система боевого управления «Золотая Орда», которая недавно прошла испытания, все еще не способна превзойти российские разработки, заявляет военный эксперт.

Коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков уверен, что США в вопросе вооруженных разработок ПВО пребывают в роли догоняющих. Программа «Золотая Орда» предназначена для объединения нескольких отдельных авиабомб в единую систему для более синхронного поражения целей.

Леонков рассказал в интервью «ПолитЭксперту«, что «Золотая Орда» представляет собой различные комплексы, которые должны действовать как единое целое. У США уже была похожая программа — «Рой дронов». Но боеприпасы должны вместе поражать цели.

«У них есть один такой вид боеприпасов — ракеты, которые ставят помехи и изображают из себя тактическую авиацию. То есть если смотреть на радар, то мы увидим, что в воздухе как бы находится огромное количество самолетов, которые запускают крылатые ракеты. На самом деле, это такие ракеты-приманки. И в составе этих ракет они хотят еще разместить ракеты, которые передавали бы некую информацию, то есть обнаруживали бы скрытые цели, например, такие, как комплексы ПВО, и наносили бы по ним удар», — рассказывает эксперт.

У России такие технологии еще с Советского Союза. Для противокорабельных ракет «Яхонт» был разработан «коллективный интеллект». Эти ракеты могут сформировать стаю из десяти-20 штук. Затем, когда подлетят к атакуемому району, выстраиваются строем и находят нужную цель. Также эти ракеты способны работать с группой целей и определять наиболее приоритетные для атаки объекты. Вся система сделана максимально эффективно, чтобы уничтожить целую группу кораблей.

США только делают первые шаги в этом направлении. Они смогли попасть в четыре цели, а Россия способна поразить в несколько раз больше, считает Леонков.

Ранее ФАН писал, что в США успешно завершились испытания авиабомб GBU-39/B SDB с системой управления, созданной в рамках программы «Золотая орда». Проект разработан для создания боевой системы управления, которая сможет объединить разное оружие, способное поражать неприятеля в воздухе.