Глава Госкомитета по конкурентной политике Башкирии Денис Булатов ушел с поста

Уфа, 28 февраля. Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об освобождении с должности председателя Госкомитета по конкурентной политике Дениса Булатова.

Чиновник покинул пост по собственному желанию, уточняется в указе главы республики. Исполняющей обязанности главы Госкомитета назначили Гульнару Сахабутдинову.

Свою карьеру 32-летний Булатов начал с должности директора муниципального казенного учреждения «Красногорский центр торгов» администрации Красногорска Московской области. После этого он занял пост исполняющего обязанности главы государственного комитета Башкирии по мониторингу социально-экономического развития. В октябре 2019 года его назначили председателем комитета по конкурентной политике.

Ранее сообщалось, что бывший глава администрации Баймакского района Башкирии стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий при реконструкции стадиона «Труд» в Баймаке.