Мать Королевой рассказала, кто мог «замутить» историю с изменой Тарзана

Москва, 28 февраля. Мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай прокомментировала скандал с изменой супруга ее дочери, стриптизера и бодибилдера Сергея Глушко, известного как Тарзан.

Неверность мужа исполнительницы активно обсуждалась на телевидении и в прессе прошлой осенью. На ток-шоу приходила молодая актриса Анастасия Шульженко, которая объявила себя любовницей Тарзана. Девушка даже говорила, что ждет ребенка от стриптизера, но впоследствии эти слова не подтвердились.

Порывай считает всю эту историю очень странной. Мать Королевой возмущена, что Шульженко и ее знакомую приглашали на телевидение, не проверив информацию.

«Когда я приеду в Москву, хочу лично встретиться с руководством Первого канала и с Андрюшей Малаховым. Хотелось бы пообщаться, посмотреть в его глаза», — заявила родительница певицы.

Людмила Порывай убеждена, что Малахов должен был в этой ситуации до конца оставаться другом. По словам матери Королевой, именно в программах ведущего история с изменой Глушко выглядела особенно мерзко.

«У меня сложилось такое ощущение, будто его продакшн всю эту историю и замутил. Мне очень хочется верить, что это не так», — заявила Порывай в интервью «Собеседнику».

После скандала Тарзан заявлял о намерении засудить Шульженко и ее подругу. Стриптизер хочет наказать девушек за пикантное видео с его участием, которое попало в Сеть.