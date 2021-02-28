Аналитики Knight Frank ожидают роста цен на элитную недвижимость

Москва, 28 февраля. Стоимость недвижимости класса люкс в 2021 году будет расти быстрее, чем до пандемии, следует из прогноза аналитиков агентства Knight Frank.

Специалисты ожидают, что в текущем году средний рост цен в 22 городах мира составит 2%. В прошлом году, по данным компании, динамика была нулевой, а в 2019 году цены выросли на 1%. Наиболее значительное подорожание элитного жилья ожидается в Шанхае и Кейптауне (+5%). При этом эксперты прогнозируют снижение стоимости люксовой недвижимости в Буэнос-Айресе (-8%) и Дубае (-2%), пишет «Коммерсантъ».

Эксперты считают, что мировой рынок элитного жилья в 2021 году разделится на три группы. В первую войдут города, в которых ожидается восстановление цен — Лондон, Сидней, Париж, Берлин, Мадрид и Нью-Йорк. Во второй будут находиться города, рынок которых пандемия затронула незначительно — Буэнос-Айрес, Шанхай и Лиссабон. В третью группу аналитики включили города, жители которых в 2020 году активно улучшали жилищные условия — Окленд, Ванкувер, Женева, Лос-Анджелес и Майами.

Сервис Dominfo.ru ранее сообщил об увеличении стоимости дачных домов в России в 2020 году. Как показало исследование, цена загородной недвижимости в среднем выросла на 20-30% в зависимости от региона. По прогнозу специалистов, в 2021 году тенденция продолжится.