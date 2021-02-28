В Пентагоне рассказали, как США будут бороться с российскими крылатыми ракетами

Вашингтон, 28 февраля. США в борьбе с крылатыми ракетами ВС России делают ставку на уничтожение платформ, с которых они могут быть запущены, заявил американский генерал Джон Хайтен.

Defense News пишет, что военачальник поделился способами уничтожения не только российских, но и китайских крылатых ракет. По его словам, даже расположенные на низкой околоземной орбите спутники с трудом могут отследить их перемещение.

Хайтен отметил, что большинство российских крылатых ракет запускается с платформ вроде кораблей, подводных лодок, и самолетов, которые для нанесения точного удара должны приблизиться к цели. К исключениям относятся ракеты большой дальности с ядерной силовой установкой.

«Ключевым моментом здесь является четкое понимание того, где находятся платформы, которые могут угрожать США», — рассказали в Пентагоне.

Ранее ФАН писал, что Пентагон к 2025 году планирует получить новые крылатые стелс-ракеты, «способные достать до России». Их разработкой будут заниматься специалисты компании Lockheed Martin. Утверждается, что они способны «нанести удар» по России, не заходя в воздушное пространство страны.