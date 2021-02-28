Американцы в рекордные сроки рассчитывают создать истребитель на замену F-35

Вашингтон, 28 февраля. Пентагон намерен в кратчайшие сроки создать новый истребитель, чтобы заменить самолеты F-35, которые полностью себя дискредитировали.

Легкий истребитель должен прийти на замену ветерана холодной войны F-16 Fighting Falcon. Об этом сообщает американское издание Popular Mechanics.

Стоит отметить, что для замены F-16 несколько лет создавался истребитель-бомбардировщик F-35A Lightning II. ВВС США намерены сократить закупки этих самолетов для своих нужд, хотя изначально было заказано 1700 машин.

Однако компания «Локхид Мартин» не намерена сокращать поставки F-35 в другие страны.

Как рассказал журналистам начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Куинтон Браун, до конца 2023 года должен быть создан эскизный проект нового истребителя. После этого в рекордно короткие сроки американские специалисты планируют создать этот самолет. Конечно при условии, что проект будет принят.

Никаких макетов, аэродинамических испытаний, подгонки и притирки узлов друг к другу не планируется. Истребитель будет спроектирован полностью цифровым методом.

Американский генерал добавил, что самолет будет использоваться в вероятных столкновениях с Россией и Китаем. Фактически Браун расписался в том, что стелс-технологии не дают существенных преимуществ при попытке обмануть российские наземные радиолокационные комплексы. Нет никакой разницы: дешевый самолет, или дорогой, — в Россию его посылать крайне опасно. Как и в Китай, который закупает российские комплексы ПВО.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, ВВС США собираются принять на вооружение глубоко модернизированную версию самолета F-15 с индексом EX.