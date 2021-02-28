Sohu: Россия с помощью ракеты Х-32 способна уничтожить авианосец ВМС США за полчаса

Пекин, 28 февраля. Россия с помощью новой крылатой ракеты Х-32 способна уничтожить американский авианосец всего за полчаса. Об этом пишут авторы китайского издания Sohu.

По мнению аналитиков, Х-32 получила широкую популярность во всем мире за счет своей способности развивать скорость до 5 Махов. Дальность полета ракеты достигает до 1000 километров. Эксперты полагают, что авианосец ВМС США не проживет и 30 минут, если российские военные используют эту ракету для атаки, передает «ПолитРоссия».

«Похоже, что на этот раз Соединенные Штаты должны сосредоточиться на разработке нового оружия, которое сможет противостоять Х-32», — отметили обозреватели.

Китайские специалисты обратили внимание, что Х-32 является крылатой ракетой воздушного базирования. Ее режим атаки заключается в эффективном избегании поисковых радаров и увеличении сложности перехвата средствами ПВО противника.

Ранее военный эксперт Константин Сивков выразил мнение, что новая российская гиперзвуковая ракета «Гремлин» станет неуязвимой для всех существующих систем противовоздушной обороны.