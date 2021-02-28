Израильская компания с российскими корнями планирует создавать дирижабли

Тель-Авив, 28 февраля. Дирижабли могут снова появиться в нашем небе, поскольку многие компании по всему миру занялись разработкой новых моделей летательных аппаратов легче воздуха.

Молодая израильская компания Atlas LTA в конце прошлого года заявила о готовности разработать и выпустить на рынок несколько моделей дирижаблей для доставки грузов в труднодоступную местность, где нет инфраструктуры для обычной авиации. Основал эту компанию в прошлом году выходец из российской компании «АВГУРЪ-РосАэроСистемы» Геннадий Верба, который там также занимался темой дирижаблестроения.

Из последнего факта с очевидностью следует, что дирижаблями занимаются в России. США и Великобритания тоже не отстают и разрабатывают свои проекты. Авиаэксперты в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразили сомнения в перспективах дирижаблестроения, поскольку они считают, что у этих летательных аппаратов остается неустранимый недостаток: гораздо более сильная зависимость от погоды, чем у самолетов.