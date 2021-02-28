Млечный Путь с огромной скоростью пересекает аномальный объект

Лондон, 28 февраля. Аномальный объект, который с огромной скоростью передвигается по Млечному Пути, вызвал пристальное внимание со стороны британских ученых.

Астрофизики знали о существовании белого карлика SDSS J1240+6710, который обнаружили еще в 2015 году. Однако только сейчас космическому объекту удалось вызвать интерес специалистов. По их данным, скорость движения звезды составляет порядка 900 тыс. километров в час.

При этом масса белого карлика достигает менее половины массы Солнца, что нехарактерно много для объектов такого класса. Аномальным также оказался и состав атмосферы звезды, поскольку в нем не содержатся водород и гелий. Небесное тело могло быть частью двойной системы, которая разрушилась в результате резкого сброса звездного вещества.

Американские ученые тем временем заметили внезапно угасшую гигантскую черную дыру, которая представляла один из самых ярких источников рентгеновских лучей в космосе. Объект находится в 36 тыс. световых лет от Земли в звездной системе GRS 1915 + 105.