ФТС увеличила перечисления в госбюджет России

Москва, 28 февраля. Федеральная таможенная служба в январе–феврале 2021 года увеличила перечисления в бюджет РФ. Показатель вырос на 6% — до 767 млрд рублей относительно показателей прошлого года.

Об этом сообщил глава ФТС Владимир Булавин. План трансфертов в государственный бюджет для ведомства на текущий год составляет почти 5 трлн рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов. Для выполнения плановых заданий необходимо мобилизовать все резервы таможенных органов, которые заложены в бюджет по сбору налогов и платежей. По словам министра, доходы Федеральной таможенной службы считаются важным источником пополнения казны.

В минувшем году ФТС перевыполнила поставленные правительством целевые показатели на 7%. При этом по сравнению с 2019 годом поступления снизились на 17,1% — до 4,75 трлн рублей.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что доля доходов бюджета России от продажи нефти и газа в прошлом году сократилась с 39,3% до 28%. Об этом сообщается в аналитической записке Счетной палаты.