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Стало известно, какую угрозу для здоровья несет салон нового авто

Стало известно, какую угрозу для здоровья несет салон нового авто

Вашингтон, 28 февраля. Запах нового автомобиля может привести к серьезным последствиям для здоровья человека. Об этом рассказали специалисты из Калифорнии.

Воздух в салоне новых автомобилей содержит формальдегид и бензол, который присутствует в пыли, рассказали американские ученые. Проводимое ими исследование показало, что даже непродолжительное нахождение в только что приобретенном авто может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Бензол также негативно сказывается на репродуктивных функциях организма, поделились медики. На объем вдыхаемых водителем и пассажирами химикатов влияет качество вентиляции, температура, излучение и влажность воздуха в салоне. Симптомы отравления могут проявиться уже через 20 минут.

Уникальное средство для распознавания запахов изобрели российские инженеры из Сколковского института науки и технологий. Как сообщалось ранее, эксперты создали «Электронный нос».

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