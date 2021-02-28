Хакеры взломали страницу Хинштейна в Twitter

Москва, 28 февраля. Аккаунт главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна подвергся взлому. Об этом сообщил владелец страницы.

Хинштейн заявил о взломанном Twitter-аккаунте в воскресенье. Депутат посоветовал пользователям почаще менять пароли. Хакеры написали один «злобный и обидный твит» от имени политика.

«Увы, у жизни-онлайн есть и обратная сторона», — отметил Хинштейн.

Лидер «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов ранее рассказал о взломе своей страницы в Facebook. Хинштейн упомянул, что его коллеги тоже пострадали от хакерской активности.

Лаборатория Оксфордского университета ранее подверглась виртуальной атаке. Хакеры распространили скриншоты компьютерных экранов с базой данных.